Definição do adversário do Inter na Libertadores sai no dia 18 de janeiro

O Inter já sabe que entra em campo no dia 4 de fevereiro para iniciar a caminhada na Copa Libertadores de 2020. Sabe também que a partida será disputada no Chile. No entanto, Eduardo Coudet e toda a comissão técnica colorada terão que esperar até 18 de janeiro para saber o adversário. Esta é a data definida no final da semana passado pela federação chilena para o confronto entre Unión Espanhola e Universidad de Chile, válido pela semifinal da Copa Chile, que vai definir a quarta vaga dos chilenos na Libertadores – e que estará no caminho colorado.

Em termos da competição sul-americana, tanto a outra semifinal, entre Colo Colo e Universidad Católica, como o título do torneio não mudam nada, uma vez que as duas equipes já têm vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, assim como o Palestino, que jogará no segundo mata-mata da Pré-Libertadores. A Católica, aliás, está no Grupo E, ao lado de Grêmio, América de Cáli e mais outro time ainda a definir, que pode justamente ser o Inter.

A Copa Chile está atrasada em função da onda de protestos que tomou conta do país nos últimos meses e paralisou uma série de eventos e competições. A Conmebol, porém, fixou como 24 de janeiro a data limite para a definição da quarta vaga chilena. Por isso, ao invés de jogos de ida e volta, as semifinais e a final serão realizadas em jogo único.

Para complicar um pouco mais a situação, o Unión Española promete não entrar em campo. O clube alega que, por ter mais pontuação na Liga, a vaga para a Libertadores já deveria ser sua.

Seja contra Unión Española ou contra Universidad de Chile, caso avance na competição, o Inter ainda terá outra disputa, também pela Pré-Libertadores. Será contra o vencedor de Macará, do Equador, contra Tolima, da Colômbia. Se vencer, aí sim, os colorados estarão no Grupo E.