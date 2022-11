Desequilíbrio coletivo faz Inter perder chance de título e obriga luta pelo vice-campeonato

publicidade

Com uma atuação muito aquém do que vinha apresentando nas últimas rodadas, o Inter foi derrotado por 1 a 0 pelo América-MG e abriu caminho para o título antecipado do Palmeiras, consolidado horas depois com uma goleada sobre o Fortaleza. Desequilibrado coletivamente, o Colorado foi em alguns momentos dominado pelo Coelho no Independência e o resultado agora obriga o time gaúcho a lutar pelo vice-campeonato já que três equipes - Flamengo, Fluminense e Corinthians - têm 61 pontos e estão muito próximos do próprio Inter, que tem 64.

“O Inter foi um pouco abaixo, erramos muitos passes. Às vezes, isso acontece. Individualmente e coletivamente, a gente poderia ter jogado melhor. Mas todo mundo lutou bastante. Não faltou entrega”, examinou Keiller, que fez pelo menos três defesas fundamentais durante a partida.

Wanderson reconheceu as dificuldades do time colorado, mas preferiu olhar para o futuro e para as três últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. “Foi um jogo difícil. A gente tentou conquistar os três pontos, mas não conseguimos. Temos que erguer a cabeça e seguir trabalhando, porque ainda faltam três jogos e ainda temos objetivos a alcançar”, disse o atacante.

Em sua entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes garantiu que a equipe seguirá lutando pela melhor colocação no Campeonato Brasileiro. Para ele, o Inter precisa tirar lições do que ocorreu no confronto dessa quarta. "Aconteceram muitas coisas importantes para tirarmos de lição. O jogo exigiu mais equilíbrio, mais paciência com o trato da bola. Isso é uma coisa que a equipe vai aprendendo. Precisamos entender que jogos com esta característica irão existir e nem sempre a partida será conduzida como a gente quer. Apesar de tudo isso, não iremos deixar ter interesse no campeonato até a última rodada", explicou Mano.

