Despedida emocionante de D'Alessandro do Inter marca noite no Beira-Rio

Mesmo com a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras pelo Brasileirão, o grande momento da noite no Beira-Rio aconteceu após o apito final. Uma noite emocionante para a torcida colorada e para o próprio ídolo Andrés D'Alessandro, que fez sua última partida com a camisa vermelha na noite deste sábado.

As homenagens começaram ainda com a bola rolando. Logo após o segundo gol, D'Alessandro foi a campo e recebeu a braçadeira de capitão, que tantas vezes ostentou ao longo dos últimos 12 anos, pela última vez, das mãos de Rodrigo Dourado.

Após o apito final, o ídolo desabou em lágrimas. E foi abraçado por todos os companheiros. Visivelmente emocionado, recebeu a bola da partida das mãos do próprio árbitro. Depois, uma longa conversa com outro ídolo, o técnico Abel Braga. No centro do campo, recebeu o reconhecimento inclusive dos jogadores do Palmeiras.

Depois, foi a vez de receber o carinho da família. A esposa e os filhos entraram em campo. No centro do gramado, com todos os companheiros de elenco em sua volta, recebeu os aplausos dos demais jogadores. E assistiu, ainda emocionado, a um vídeo no telão do Beira-Rio, com depoimentos de diversos ídolos da história do Inter. Entre eles, Alex, Ruben Paz e Taison.

Em um Beira-Rio iluminado nos tons de vermelho, o estádio se despediu de um dos maiores ídolos do clube no século XXI. No fim, o telão agradeceu a D'Alessandro pelos serviços prestados, que ficarão para sempre na memória dos torcedores.

Ao final, D'Alessandro agradeceu. Comemorou a vitória sobre o Palmeiras, e lamentou o Beira-Rio vazio em sua despedida, por conta da pandemia de Covid-19. E agradeceu aos torcedores. "Obrigado por tudo. A admiração é minha", resumiu.