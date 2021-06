Diego Aguirre assiste ao jogo do Inter no Beira-Rio

publicidade

Anunciado como novo técnico do Inter ontem, Diego Aguirre acompanha a partida contra o Ceará, nas tribunas do Beira-Rio. Ele chegou a Porto Alegre neste domingo e, pouco após se instalar, se dirigiu ao estádio, junto com o auxiliar Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares, também contratados.

O uruguaio será apresentado nesta segunda-feira, para iniciar a sua segunda passagem como treinador do clube – ele comandou o time colorado em 2015. Além do trio, Paulo Paixão também começa a trabalhar amanhã. Ele será coordenador da preparação física.

O Inter enfrenta o Ceará pela quinta rodada do Brasileirão.