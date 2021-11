Diego Aguirre e Marcelo Gallardo são os favoritos para assumir a seleção, diz imprensa uruguaia

publicidade

A demissão do histórico treinador Óscar Tabárez da seleção do Uruguai nesta semana vem gerando expectativa no país para decidir quem será o sucessor do "Maestro". A movimentação, aliás, pode afetar o Inter. De acordo com o jornal Ovación, os favoritos para assumir a vaga são Diego Aguirre, técnico colorado, e Marcelo Gallardo, comandante do River Plate. O períodico sustenta que os contatos oficiais com os candidatos devem começar nesta semana.

Anteriormente, em outubro, quando Tabárez balançou no cargo pela primeira vez neste ano, o treinador colorado despontava como "ficha um". Agora, quem aparece mais forte é o argentino, que ganhou força nos bastidores.

Segundo a publicação, ambos são considerados capazes de dar o impacto no vestiários e nos treinamentos para a Celeste reagir nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Do lado colorado, Aguirre segue despistando sobre essa possibilidade. Ele garante que está focado no Inter e prefere não comentar sobre o assunto. Em algumas respostas nas últimas coletivas, o técnico já fala em avaliações e reuniões projetando o 2022 no estádio Beira-Rio. Na próxima rodada, o Colorado encara o Fluminense, em duelo importante na luta por uma vaga na Libertadores.

