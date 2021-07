Diego Aguirre espera melhora do Inter após semana cheia de treinos

publicidade

Diego Aguirre encerra nesta sexta-feira uma semana inteira de treinos, a sua primeira desde que chegou ao Inter. Foram dias de treino no campo, de recuperação física e, principalmente, de muita conversa para buscar a recuperação anímica do grupo de jogadores. Fora da Copa da Copa do Brasil e da Libertadores, o Inter concentra forças na tentativa de deixar a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro começando com uma vitória, amanhã, diante do Cuiabá, no Beira-Rio.

Neste momento, o Inter está próximo da zona de rebaixamento. Aliás, o aproveitamento construído ao longo da competição é digno de queda. Exatamente por isso, a conquista dos três pontos em casa contra o Cuiabá, adversário direto, é uma imposição. Após a derrota para o Athletico Paranaense, domingo passado, Diego Aguirre reconheceu as dificuldades e comemorou a semana livre para trabalhar.

“Temos que trabalhar e melhorar defensivamente. Também precisamos ter maior intensidade da pressão no adversário e as melhorar as finalizações. Estamos perdendo jogos que não deveríamos perder, mas é um erro nosso não saber matar os jogos marcando gols”, afirmou o técnico colorado, em sua entrevista mais recente. A base da equipe será mantida. Porém, como não contará nem com Thiago Galhardo nem com Yuri Alberto, os dois centroavantes que estão fazendo um revezamento, haverá mudanças na formação. Em tese, Vinicius Mello é o único jogador da posição pronto neste momento.

Porém, pode ser que Aguirre opte por uma improvisação. Um dos cotados é Carlos Palacios. Paolo Guerrero, que sofreu uma grave lesão em agosto do ano passado e, desde então, pouco atuou pelo Inter, está em fase final de recuperação de uma artroscopia realizada no mesmo joelho. Ele está integrado ao grupo e busca acelerar a retomada da forma física, mas ainda não está apto a jogar. A tendência é que fique à disposição de Diego Aguirre na primeira quinzena de agosto, quando começará a receber oportunidades.

Apesar de o seu contrato se encerrar em dezembro, Guerrero é considerado um jogador que pode ser bastante útil ao Inter, que marcou apenas sete gols em dez jogos sob o comando de Diego Aguirre