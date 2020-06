Direção aguarda definição de calendário para renovar com D'Alessandro

publicidade

* Com informações do repórter Eurico Quadros, da Rádio Guaíba

Com as competições interrompidas pela pandemia de Covid-19, o Inter espera uma definição sobre o retorno dos campeonatos no futebol brasileiro para concretizar a renovação de D'Alessandro, cujo vínculo termina no final de 2020. A intenção do clube é contar com o argentino, que completará 40 anos em abril de 2021, por mais uma temporada.

Nos últimos anos, D'Alessandro tem esperado o final de cada temporada para definir o rumo de sua carreira. Mesmo aos 39 anos, o atleta tem mantido a boa forma e apresentado bons índices físicos, o que pode facilitar a permanência no Beira-Rio. Neste ano, o jogador atuou em 9 partidas, sendo cinco pela Libertadores e quatro pelo Campeonato Gaúcho, e marcou dois gols.

“Ele está voando”, brinca Cuesta

Em entrevista ao programa "Fora de Jogo", do Esporte Interativo, o zagueiro argentino Victor Cuesta disse que torce pela permanência do camisa 10. "É importante manter o grupo que já temos. Quando tudo voltar ao normal, vamos ter muitas competições pela frente".

Segundo Cuesta, D'Alessandro está "voando" nos treinamentos desta intertemporada. "Acredito que sim (irá permanecer), ele está voando nessa pré-temporada. Ele tem gás para muito tempo ainda", brincou.