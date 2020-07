Direção do Inter fala em ir à Justiça apurar vazamento de negociação com Yuri Alberto

publicidade

O Inter está próximo de anunciar a contratação de Yuri Alberto, atacante do Santos, com passagem pelas seleções brasileiras de base, considerado uma das joias das categorias de base da Vila Belmiro. Trata-se, portanto, de um negócio de ocasião. Porém, a divulgação da proposta colorada, inclusive com todos os valores, constrangeu os dirigentes colorados que prometem recorrer à Justiça para responsabilizar os autores do vazamento.

O problema são os valores envolvidos. O Inter ofereceu R$ 10 milhões à vista a troco de luvas e direitos de imagem, além de salário de R$ 200 mil mensais (com cláusula de produtividade que poderia elevá-lo a R$ 230 mil). Em um momento que o clube enfrenta profundas dificuldades financeiras, demitiu 44 funcionários e negociou redução dos salários dos jogadores.

Após o vazamento da proposta, o clube emitiu nota lamentando a divulgação do documento e afirmando que tomará os “procedimentos administrativos, cíveis e/ou criminais cabíveis” para responsabilizar os autores do vazamento. Porém, a proposta colorada está publicada no site da Federação Paulista de Futebol.

Para minimizar ou conter os possíveis danos à relação dos dirigentes com o grupo de jogadores, ontem pela manhã, foi divulgado extraoficialmente que os R$ 10 milhões que devem ser investidos na contratação de Yuri Alberto serão emprestados ao clube pelo empresário Delcir Sonda, que recentemente perdoou um empréstimo de R$ 25 milhões feito ao Inter.

Em Santos, a vinda de Yuri Alberto para o Inter é considerada irreversível. O time da Vila Belmiro até fez uma oferta para renovar o contrato do centroavante, que se encerra em 31 de julho, mas os valores são bem menores que os da proposta colorada. Porém, o Santos tem até o final do mês para cobrir a oferta do Inter, se quiser ficar com o jogador.

Yuri Alberto tem 19 anos, já estava no elenco principal do Santos e atuou como titular até a paralisação do futebol, em março. Em 28 partidas, o centroavante de 1,80 metro marcou três gols. Se for realmente contratado, será o reserva imediato de Paolo Guerrero, mas também será observado jogando junto com o peruano.