Direção do Inter nega negociação por volta de Sidnei

*Com informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba

Fora dos planos do treinador Manuel Pellegrini, o zagueiro Sidnei, de 31 anos, pode estar de saída do Real Bétis, da Espanha. Segundo a direção colorada, contudo, o Inter não negocia a volta do defensor, revelado no estádio Beira-Rio em 2008.

"Não tem nenhuma negociação com o Sidnei", afirmou o vice-presidente de Futebol, João Patricio Hermann, em contato com o repórter da Rádio Guaíba, Cristiano Silva, nesta quarta-feira.

Na Europa desde 2008, o jogador ainda tem um ano de contrato com o clube espanhol. No entanto, a tendência é que o Bétis facilite a saída, deixando Sidnei livre para assinar com o Inter. O defensor atuou 939 minutos de possíveis 1.350, sem contar os possíveis acréscimos, na última temporada espanhola.

Atualmente, ele passa férias no Rio Grande do Sul, em Alegrete, se acertar com o Inter, deverá ser anunciado após a reabertura da janela de transferências da Europa para o Brasil no dia 1º de agosto.

Ainda em busca de reforços para o setor defensivo, o Inter entra em campo nesta quinta-feira, para enfrentar a Chapecoense, às 19. O confronto, válido pela sexta rodada do Brasileirão, acontece na Arena Condá, em Chapecó.

