DM do Inter crê que Patrick terá condições de enfrentar o Cruzeiro

publicidade

O técnico Odair Hellmann revelou preocupação na entrevista coletiva após a derrota para o Fluminense, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, com a recuperação de dois jogadores do meio de campo do Inter para o jogo contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil: Lindoso e Patrick. O treinador sequer citou o nome do meia que não foi ao Maracanã para fazer tratamento no hotel da concentração do Colorado na capital fluminense.

"Tem outra situação que teremos que aguardar, além do Lindoso (o Lindoso). Então, vamos esperar esses três dias para recuperar todo mundo e colocá-los fortes e sólidos em campo para que possamos manter o nosso nível de atuação em termos de agressividade na marcação, de força e de intensidade de jogo, além da nossa qualidade, para que possamos fazer um bom resultado na semifinal”, afirmou Hellmann.

Lindoso teve uma entorse no tornozelo esquerdo, realizou exame e não teve constatada nenhuma lesão na região. Entretanto, o local segue incomodando e, se melhorar, o atleta viajará na terça-feira se integrar ao elenco em Belo Horizonte.

“O Lindoso vem tratando praticamente em três turnos em Porto Alegre e vem tendo uma recuperação boa. Desinchou alguma coisa, mas ainda tem bastante coisa para melhorar”, revelou o médico Guilherme Caputo.

O doutor ainda explicou os motivos de Patrick das dores de Patrick. “Com a série de jogos nestas competições, algum desgaste acaba acontecendo em um ou outro jogador. Estamos monitorando com exames e com as avaliações diárias e, eventualmente, uma ou outra preservação vai haver”, afirmou.

Guilherme Caputo não crê que o meia fique de fora do jogo, porém, precisa aguardar os dois dias para ver a evolução do tratamento. A expectativa do departamento médico é que Rodrigo Dourado retome os treinamentos a partir da segunda quinzena de agosto. O Inter volta aos treinos neste domingo, às 16h, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca. O grupo ainda treina na segunda-feira de manhã, no mesmo local, e depois inicia o deslocamento para Minas Gerais.

O primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil está marcado para quarta-feira, às 21h30min, no Mineirão. A partida de volta ocorre no dia 4 de setembro, no estádio Beira-Rio, no mesmo horário.