DM do Inter prevê retorno de Rodrigo Moledo apenas para o último trimestre de 2021

Após a confirmação da lesão de ligamento de joelho do zagueiro Rodrigo Moledo, o Inter agora começa a estipular o prazo de retorno do jogador aos gramados. E as previsões não são otimistas: conforme coletiva do departamento médico na tarde desta quinta-feira, o atleta deve voltar aos trabalhos apenas no último trimestre de 2021.

O diagnóstico foi confirmado pelo departamento médico do clube nesta quarta-feira. Ele deverá passar por cirurgia nos próximos dias. A data do procedimento, no entanto, ainda não foi divulgada.

O médico do DM colorado, Guilherme Caputo, explicou a lesão. De acordo com ele, o jogador teve um trauma na partida contra o Ceará, mas sentiu apenas um desconforto, sendo disponibilizado pelos especialistas para o duelo contra o Goiás. Depois da partida, foi constatado inchaço na região. “Decidimos investigar, fizemos exame de imagem e constatamos a ruptura do ligamento cruzado posterior do joelho”, detalhou.

Essa é a quarta lesão de ligamento cruzado em atletas do Inter na temporada. No entanto, os outros três, o meia Boschillia, o atacante Guerrero e o lateral Saravia apresentaram lesão no ligamento cruzado anterior.

Já sem Moledo, que deverá ser substituído por Lucas Ribeiro, o Inter enfrenta o Fortaleza, no Beira-Rio, às 20h30min deste domingo. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão.