“Do meio para frente, estou à disposição”, afirma Boschilia

publicidade

O Inter apresentou nesta quinta-feira o meia-atacante Gabriel Boschilia. Contratado junto ao Monaco, o jogador será o novo camisa 21 colorado. O clube adquiriu 20% do atleta, com uma cláusula de obrigatoriedade de comprar mais 10% caso ele atue em um determinado número de partidas.

Em campo, o novo reforço colorado garantiu ser ofensivo. “Do meio para frente, estou à disposição do professor. Estou aqui para ajudar”, afirmou ele, que colocou-se à disposição para marcar. “O que ele precisar, vou exercer 100%. Minhas características são remate e cobrança de falta. Eu me considero rápido, também. Tenho uma visão de jogo”, destacou. “Mas tenho que mostrar também dentro de campo e não aqui falando.”

Essa disposição, assegurou, pode ser imediata: “Acho que estou pronto (para estrear). Estava no meio da temporada, então a parte física estou 100%. Hoje já vou treinar”. Para estrear, no entanto, seu contrato precisa ser publicado no BID, da CBF. Caso isso ocorra até esta sexta-feira, ele terá condições de enfrentar o Ypiranga, pela quarta rodada do Gauchão.

Boschilia disse que não vê o retorno da Europa como um retrocesso na carreira. No Velho Continente, ele defendeu o Monaco e o Nantes. “Eu saí do Monaco e subi um degrau, que foi para vir para cá. Pelo projeto, clube, história e a forma com que eles conduziram as negociações, senti muita confiança”, garantiu.

O meia-atacante revelou ainda que Oscar, ex-Inter, e Marcos Guilherme, reforço colorado para a temporada, lhe passaram boas indicações do clube, que o ajudaram a optar por Porto Alegre. Chegando na Capital, a impressão se confirmou, segundo ele: “Hoje tive o primeiro contato com os jogadores. Foram muito legais comigo. Tive um primeiro contato com o professor e conversamos muito”, contou. “Estamos no caminho para ter um grande ano.”