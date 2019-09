Edenílson cita expectativa para a final da Copa do Brasil: "Glória para todos os Colorados"

publicidade

O volante Edenílson concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, no CT Parque Gigante, na abertura da semana mais importante do ano para o Inter. Na quarta-feira, às 21h30min, na Arena da Baixada, o Colorado faz o jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.

Em sua fala, citou por repetidas vezes a expectativa do grupo para a final da Copa do Brasil. Destacou a dificuldade em vencer uma competição nacional deste tamanho, e falou da vontade em sair dos 180 minutos como campeão: "Seria a glória para nós jogadores, para a torcida e para todos os Colorados", comentou.

Questionado sobre a conquista da Copa do Brasil de 1992, o volante, nascido em 1989, admitiu não ter lembranças do último título nacional do Inter. No entanto, citou as vitórias recentes em competições internacionais, e relembrou a final de 2009, vencida pelo Corinthians. "Agora, esperamos ser lembrados por essa conquista", projetou.

Um dos remanescentes do elenco campeão da Copa do Brasil integra a comissão técnica do Inter. O ex-jogador Caíco, hoje membro das categorias de base, faz parte do grupo. Edenílson citou a importância de dividir essa experiência, e disse que conversas ajudam os jogadores. "Com todas essas informações, vamos nos preparar para os dois jogos da melhor maneira possível", destacou.

O volante também destacou o momento vivido pelo clube. Citou as dificuldades enfrentadas há dois anos e exaltou a recuperação feita pela diretoria para que, depois de disputar a Série B, a equipe pudesse retornar a uma final de competição nacional.

Vivendo grande momento na carreira, o jogador evitou falar sobre seu momento pessoal. Destacou a vontade de defender a Seleção Brasileira, mas não comentou sobre isso nem sobre possíveis sondagens do futebol europeu: "O foco está na grande decisão desta semana", frisou.

Edenílson evitou falar em seleção brasileira e futuro na Europa: “Foco na grande decisão desta semana” pic.twitter.com/iJKADAeUV8 — InterCP (@InternacionalCP) 9 de setembro de 2019

A partida de volta da final da Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira, 18 de setembro, às 21h30min, no Beira Rio.

Treino fechado no CT Parque Gigante

Após a coletiva de Edenílson, o Inter deu início aos trabalhos visando a partida decisiva. O técnico Odair Hellmann confirmou a tendência das atividades das últimas semanas e manteve a decisão de realizar treino fechado.

A tendência, no entanto, é que Odair opte pela manutenção de Nico López na equipe titular, após grande atuação do uruguaio no jogo de volta da semifinal, contra o Cruzeiro, na vitória por 3 a 0.

Rafael Sobis, com quem briga por posição, começou a partida do sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo. Assim, Odair Hellmann deve mandar a campo uma equipe com Marcelo Lomba; Bruno, Victor Cuesta, Moledo e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

A viagem para Curitiba está marcada para a noite desta segunda-feira.