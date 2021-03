Edenilson completa quatro anos de Inter focado em títulos para retribuir o carinho da torcida

publicidade

O meia Edenilson completa nesta terça-feira quatro anos atuando pelo Inter e comemora a confiança e o carinho que recebe dos torcedores, colegas de trabalho e dirigentes. Desde 2017, o capitão do Colorado atuou em 202 jogos e marcou 25 gols, entre eles dois em Gre-Nais. O último, no Campeonato Brasileiro de 2020, encerrou um longo jejum do clube no clássico contra o arquirrival.

“Recordo que na minha chegada disse que estava realizando um sonho em jogar com a camisa do Inter. Recentemente completei 200 jogos por esse clube e sou muito feliz pela minha história aqui. Agradeço sempre a comissão e a direção pela confiança no meu trabalho. Sou grato também pelo carinho e acolhimento do torcedor, e espero poder retribuir tudo isso com títulos”, declarou Edenilson.

Na atual temporada, o meia fez quatro partidas com o técnico Miguel Ángel Ramírez e atuou em diversas funções do meio de campo. Nelas, o capitão do Inter marcou dois gols. Em 2019, o meia esteve próximo de deixar o Inter, mas renovou o contrato até o final de 2023. O Colorado enfrenta o São José, na quarta-feira, às 20h, no estádio Beira-Rio, em jogo válido oitava rodada do Gauchão.

