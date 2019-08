Edenilson diz que Inter precisa arriscar e cita 'pacto' para reverter placar contra Flamengo

publicidade

Com promessa de Beira-Rio lotado para a segunda partida das quartas-de-final da Copa Libertadores contra o Flamengo, o Inter entrará em campo com a consciência de reverter o placar negativo obtido no Maracanã não será uma tarefa fácil. Para conseguir o resultado e garimpar a vaga na próxima fase da competição, o volante Edenilson,e, que se considera 100% recuperado após ter atuado ainda sentindo lesão no primeiro confronto, avalia que o time terá que ousar. "Vamos ter que fazer um jogo arriscado, não tem como reverter um placar desses sem se arriscar. Então, vamos tentar de todas as formas possíveis buscar o resultado. Estamos mobilizados desde o jogo no Maracanã,o juiz apitou e agente se fechou e fez um pacto de reverter isso", advertiu.

Uma das armas da equipe de Odar Hellmann é o retrospecto positivo em seus domínio. O time está invicto em Porto Alegre em 2019 e consegue adotar uma postura de jogo que nem sempre consegue replicar fora de casa. "Sempre impusemos um ritmo forte e isso é uma característica nossa. Esa imposição pode ajudar e não tem por que fugir dela, por mais que seja um adversário de qualidade. Temos que nos impor e com certeza o estádio vai estar lotado e com todo humildade vamos tentar essa classificação. Vamos respeitar o Flamengo como respeitamos todos que vieram aqui, mas o nosso objetivo é muito claro", disse, enfatizando a presença da torcida.

Edenilson considera que o apoio dos torcedores é um motivador. "Tá todo mundo acreditando porque esse grupo já deu mostras do que é capaz. O resultado é ruim, não acho que seja merecido pela partida que fizemos, mas aqui dentro somos muito fortes, vencemos praticamente todos os jogos", disse, ponderando que é preciso atenção máxima para repetir essa partidas e não cometer erros. Nesta terça, cerca de 10 mil colorados compareceram ao estádio para assistir ao último treino do grupo.

Além disso, há o histórico recente de eliminações dos adversários, que buscam retornar a uma semifinaç de Libertadores após 35 anos. Isso pode execer uma pressão nos cariocas. "Nunca sabe como uma equipe estará preparada, se vai entrar com o resultado embaixo do braço, porque o 2 a 0 é confortável. Vamos fazer o primeiro gol depois no segundo para ver como a partida vai se desenrolar. Não adianta pensar em classificação se tomar o primeiro gol cedo", analisou sobre a tônica da partida.

Por outro lado, o Inter tem contra si o fato de não ter muitas goleadas na era Odair. Em 2019, foram somente duas vitórias por mais de três gols de diferença, contra o Avenida e o São José. Para o lateral, o Inter não ganhar por placares elásticos por não ter necessidade. "Gosto de pensar que não vencemos porque ainda não precisamos reverter resultado. Esta vez é a primeira", comentou. Ele ainda defendeu que a única maneira de tranquilizar é marcar os gols necessários o mais cedo possível.