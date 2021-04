Edenilson elogia trabalho de Ramírez e projeta estreia de Taison pelo Inter

publicidade

No Inter desde 2017, o meia Edenilson já trabalhou com sete treinadores no estádio Beira-Rio e sempre desempenhou funções importantes dentro do time. Agora, com o espanhol Miguel Ángel Ramírez, a história se repete, mas com novas orientações, e o atleta revela estar se adaptando ao trabalho diferenciado do novo comandante.

“Como é um jogo posicional, minha maior dificuldade é me posicionar. Estou aprendendo muito com o Ramírez. Eu particularmente nunca tinha trabalho desta maneira, com esta metodologia”, afirmou. “A ideia é sempre controlar os jogos, ter o controle da partida e propor o jogo", explicou em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Edenilson aproveitou para tecer elogios para o atacante Taison, que retornou ao estádio Beira-Rio e deve ser relacionado nesta terça-feira para a partida contra o Deportivo Táchira, pela segunda rodada da Libertadores. “É uma pessoa que dispensa comentário, não é à toa que ficou tantos anos jogando na Europa. É um filho do clube, sabemos do carinho que ele tem com a torcida, e a torcida tem com ele”, descreveu. “Estou louco para ver ele jogar. Vai nos ajudar muito."

Após a derrota para o Always Ready, na semana passada, o Inter entra em campo nesta terça-feira, às 19h15min, precisando vencer os venezuelanos do Táchira. “O professor já nos passou alguns vídeos e estamos estudando o adversário para fazermos uma boa partida. Temos que buscar a vitória a todo custo”, afirmou.

