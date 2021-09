Edenilson festeja nova convocação para a seleção brasileira: "Sei como é difícil e valorizo muito"

publicidade

Destaque e artilheiro do Brasileirão, o meia do Inter Edenilson recebeu novamente a oportunidade pelo técnico Tite e representará o Brasil nas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta sexta, o jogador apareceu na lista de convocados para os duelos com Venezuela, Uruguai e Colômbia, agendados para os dias 7 e 14 de outubro, e 11 de novembro, respectivamente. "Estou muito feliz e honrado de representar nosso país. É como falei da primeira vez. É a melhor seleção do mundo e com os melhores jogadores. Eu sei o quanto é difícil chegar até aqui e por isso valorizo muito", afirmou o atleta as redes oficias do clube.

Esse chamado teve um sabor ainda mais especial para Edenilson. Na primeira vez, o meia complementou a lista após os impasses entre jogadores da Premier League e as regras sanitárias do país. Agora, ele é reconvocado e soma o grupo de 25 atletas.

"Estava ansioso. Recebi a notícia em casa. Eu sabia da possibilidade. Tinha essas questões burocráticas, quem seria liberado e quem não seria. Fico feliz pelo chamado de novo. Meu filho também se emocionou novamente", revelou.

Com pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, o jogador do Inter está com moral com Tite. Na coletiva, o treinador destacou a versatilidade de Edenilson e o comportamento nos treinos e nos jogos. "Ele é versátil, moderno, jogando em duas ou três funções. Ele se mantém na lista pelo que vem fazendo ao longo da campanha do Inter".

