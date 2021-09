Edenilson festeja sequência e destaca vitória do Inter em "jogos mais complicados"

publicidade

Edenilson marcou mais um gol fundamental para as pretensões do Inter. Já nos acréscimos, anotou para o Inter vencer o Fortaleza pelo placar de 1 a 0 no Beira-Rio. O resultado colocou de vez a equipe na briga pelo G6 do Brasileirão.

Artilheiro do Brasileirão, ele chegou ao nono gol e comemorou a sequência invicta colorada, que já chega a sete jogos. “É importantíssimo salientar isso e corrigir os erros durante a semana”, frisou ele, minutos após a partida.

Edenilson destacou que o Inter sofreu nos últimos compromissos mas, ainda assim, conseguiu deixar o campo com resultados positivos. “Tem jogos que vão se desenhar de uma forma, outros de forma mais complicada. A gente teve que sofrer mais, mas fomos eficientes lá na frente”, comemorou.

O Inter volta a campo no domingo, quando enfrenta o Bahia, às 16h. A partida, válida pela 22ª rodada do Brasileirão, acontece no Beira-Rio.