Edenilson presta queixa contra Rafael Ramos após acusação de racismo

O meia Edenilson foi ouvido pela Polícia Civil no vestiário do Inter logo após o término do empate contra o Corinthians na noite deste sábado, segundo a Rádio Guaíba. Conforme informações da assessoria colorada, o jogador colorado prestou queixa contra o lateral Rafael Ramos.

Edenilson relata ter sido ofendido racialmente aos 33 minutos do segundo tempo pelo jogador português, que teria chamada o camisa 8 de "macaco" em lance na lateral esquerda.

Depois do depoimento de Edenilson, a expectativa é que um Boletim de Ocorrência seja aberto para apurar o caso. Logo depois do ocorrido, o atleta colorado foi contido pelo companheiros e também pelos adversários. Os atletas se encontraram no vestiário depois do episódio e Edenilson ouviu explicações de Rafael Ramos.

