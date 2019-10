Edenilson revela pedido de Odair para Inter "ter mais confiança"

publicidade

A desclassificação nas quartas da Libertadores e a derrota para o Athletico-PR na final da Copa do Brasil ainda causam efeitos no grupo de jogadores do Inter. No empate, em casa, contra o Palmeiras , no domingo, a equipe voltou a oscilar com um bom primeiro tempo e um péssimo desempenho na etapa final. Após o treino desta quarta-feira, Edenilson admitiu que esse é um aspecto que vem sendo trabalhado pelo treinador Odair Hellmann.

“A expectativa gera o sentimento de frustração quando não alcançamos os objetivos. Para a gente e para os torcedores que vivem e ama o clube. Nossos números (no Brasileirão) são bons. Lógico que poderiam ser melhores, então, não podemos nos lamentar. Temos que pensar para a frente e jogo a jogo”, afirmou. “O professor tem pedido para a gente jogar mais (com a bola) e ter mais confiança, pois a nossa equipe tem qualidade. Às vezes, nos prendemos muito e estamos trabalhar para tentar melhorar”, declarou.

Para voltar ter confiança, o Inter terá duas oportunidades fora do Beira-Rio contra times da zona de rebaixamento. No sábado, às 21h, a partida será contra o Cruzeiro, no Mineirão, 17º colocado com 19 pontos, e contra o CSA, 18º com 19, no dia 9. Após 10 jogos longe de seus domínios, o Colorado tem sete pontos conquistados e a 14ª melhor campanha fora do Beira-Rio.

“Não chega a ser um problema (a campanha fora). Se pegarmos os times que vem nos enfrentar aqui é a mesma coisa. A atmosfera vira contra você (quando o time da casa vai mal). Estamos tentando melhorar isso (ter calma). Para jogar como se fosse em casa. Os times são fortes nas suas casas. Precisamos nos adaptar o quanto antes nas partidas para poder buscar mais vitórias”, ressaltou.

O adversário mineiro foi batido pelo Inter em três oportunidades na temporada, no jogo do primeiro turno no Brasileirão, 3 a 1, e nas duas partidas da Copa do Brasil, 1 a 0, no Mineirão, e 3 a 0, no Beira-Rio. Apesar dos resultados, o clube mineiro é agora comandado por Abel Braga e Edenilson espera um jogo complicado.

“Temos visto que cada jogo tem uma história diferente. Assisti ao jogo contra o Goiás e eles foram bem, infelizmente para eles, não fizeram os gols e acabaram tomando. Acredito que cada jogo é uma circunstância diferente. Temos que ir fazer o nosso jogo e melhorar naquilo que estamos pecando”, completou.

O Inter volta a treinar na quinta-feira, às 10h, e na sexta-feira, às 9h30min. Logo depois, o elenco inicia viagem para Belo Horizonte. A partida contra o Cruzeiro está marcada para sábado, às 21h, no Mineirão.