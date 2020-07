Eduardo Coudet volta a comandar treino coletivo com elenco do Inter

publicidade

Os trabalhos coletivos retornaram para a rotina do futebol profissional do Inter na fria manhã desta terça-feira, no CT do Parque Gigante. Depois de dois meses de trabalhos físicos e técnicos, Eduardo Coudet comandou as primeiras atividades com o grupo de jogadores após a liberação das autoridades estaduais e municipais.

Os jogadores realizaram aquecimento e uma série de exercício em circuito. Em um deles, fizeram embates contra colegas em campo reduzido e tinham que marcar gols em pequenas goleiras.

O volante Rodrigo Dourado participou normalmente da atividade e deu sequência aos trabalhos de recuperação que vem realizando junto da preparação física. A participação do jogador, que se recupera de um problema no joelho que o obrigou a ficar um longo período afastado dos gramados, é uma espécie de teste para ver como será a reação do corpo ao exercício.

Na parte final, os jogadores de posições do meio de campo e do ataque trabalharam conclusões ao gol. Enquanto isso, os de defesa fizeram exercícios específicos para as funções.

O Inter volta a treinar na quarta-feira, às 10h30min. Na quinta-feira, o trabalho será às 15h, já que a sexta será de folga para o elenco. A programação prevê ainda treinamentos no sábado e no domingo pela manhã. Na próxima semana, o Colorado pega o Grêmio, no Beira-Rio, sem torcida, pela fase classificatória do segundo turno do estadual.