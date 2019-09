Em casa, Inter joga por um empate contra o Cruzeiro para chegar à decisão da Copa do Brasil

publicidade

Superado o trauma da eliminação da Libertadores, o Inter volta suas atenções para o jogo do ano. Na noite desta quarta-feira, às 21h30min, no Beira Rio, o Colorado tenta chegar à final da Copa do Brasil. Para isso, basta não sofrer gols: com a vitória fora de casa por 1 a 0 no jogo da ida, um empate diante do Cruzeiro garante a equipe na decisão do torneio.

Atual bicampeão consecutivo, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. Além de 2018 e 2017, venceu em 1993, 1996, 2000 e 2003. Já o Inter, campeão de 1992, está na busca de seu segundo título. O Colorado tenta voltar a uma final de Copa do Brasil 10 anos depois. Em 2009, perdeu o título da competição para o Corinthians.

Às vésperas do jogo, o técnico Odair Hellmann fechou o treino que definiu a equipe, nesta terça-feira, no CT Parque Gigante. No entanto, a tendência é que Nico López, titular contra o Botafogo e autor de um dos gols, esteja em campo. Para isso, Rafael Sobis deve ser sacado do time.

Outra ausência garantida, ainda que não entre os titulares, é Wellington Silva. O meia, que vem sendo usado frequentemente como opção por Odair Hellmann ao longo do segundo tempo das partidas, foi intimado a prestar depoimento na Espanha, por conta de um episódio de possível manipulação de resultados no campeonato do país.

ACOMPANHE A PARTIDA MINUTO A MINUTO A PARTIR DAS 21H30MIN

O Inter aposta no fator local. Jogando em casa, a equipe não perdeu nas três principais competições do ano: foi eliminado da Libertadores com uma derrota fora e um empate em casa. Na Copa do Brasil e Brasileirão, não sabe o que é derrota no Beira Rio. Os únicos resultados adversos no ano foram ainda no Campeonato Gaúcho. A expectativa de público é de mais de 48 mil pessoas.

Cruzeiro embalado com Rogério Ceni

A grande mudança em relação a equipe do Cruzeiro no comparativo do primeiro jogo ocorreu na casamata. Com a saída do técnico Mano Menezes, Rogério Ceni assumiu a equipe mineira. E, desde então, vem embalado: ainda não perdeu sob o comando do novo treinador, e espera coroar a boa fase com a classificação para a final da Copa do Brasil.

No último treino, já em Porto Alegre, o Cruzeiro não teve Dedé, poupado do trabalho. No entanto, a tendência é que ele esteja em campo contra o Inter. Outra dúvida está na lateral direita. Orejuela, convocado para amistosos com a seleção colombiana, está fora. Edílson, ex-Grêmio, deve ser titular, com Jadson correndo por fora.

Copa do Brasil 2019 - Semifinal

Inter

Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, Nico López e D'Alessandro; Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

Cruzeiro

Fábio; Edilson (Jadson), Dedé, Fabricio Bruno (Leo) e Egídio; Henrique, Robinho, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves; Pedro Rocha e David. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Flávio de Souza (SP)

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa/GO)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Local: Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 04 de setembro

Hora: 21h30min