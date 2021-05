Em jogo brigado, Inter vence o Olimpia no Paraguai

publicidade

Foi suado e com uma boa dose de emoção. Mas o Inter conseguiu vencer o Olimpia, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, e retomou a liderança do Grupo B da Libertadores. Yuri Alberto, que saiu do banco de reservas, anotou o gol da vitória – e foi expulso no fim do confronto.

Com nove pontos, os colorados lideram a chave ao lado do Deportivo Táchira, mas levam vantagem no saldo de gols. Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Always Ready no Beira-Rio. Antes disso, tem o Gre-Nal da final do Gauchão, neste domingo.