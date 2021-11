Em reta final de preparação para o Gre-Nal, Inter treina parte física e desenho tático

publicidade

Com o treino realizado na manhã desta quinta-feira, no CT Parque Gigante, o Inter encerrou a penúltima atividade focada no Gre-Nal de sábado, às 19h, no Beira- Rio. O Colorado ainda faz mistérios sobre as escalações de Yuri Alberto, Moisés e Daniel, que foram poupados nos últimos dias por questões médicas e não aparecem nas fotos da atividade divulgadas pelo clube.

Por outro lado, o técnico Diego Aguirre contará com os retornos de Mercado, Patrick e Rodrigo Dourado, que voltam à disposição após cumprirem suspensão. Palácios, que não disputou a última partida contra o São Paulo devido a uma lesão na coxa esquerda, treinou normalmente e deve ser opção.

Nos trabalhos desta quinta, a equipe foi ao gramado e começou o dia realizando atividades com bola no aquecimento. Depois, o preparador Fernando Piñatares comandou atividades físicas de força. Para fechar a manhã, Aguirre preparou um treinamento tático em campo aberto, projetando o time que enfrentará o Grêmio. O comandante tem mais um treino pela frente para finalizar a preparação para o clássico. A atividade está marcada para a tarde desta sexta-feira.

Para Bruno Méndez, não existe favorito no clássico

Em entrevista aos canais oficiais do clube, o zagueiro Bruno Méndez excluiu qualquer favoritismo do Colorado ao afirmar que a equipe deve dar "mais do que 100%" em campo. "Não é só qualidade, não é só técnica. É mais coração e sacrifício. Temos que jogar como time", completou.

Retornando após 10 dias no departamento médico, Mendez valorizou o fator casa e o apoio da torcida para o clássico. "Sem dúvida é diferente. É um jogador a mais ter a nossa torcida em casa. Estou feliz por ter eles em um clássico", confessou. O zagueiro foi titular na derrota diante do São Paulo.