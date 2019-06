Enzo, filho de Fernandão, recebe elogios da direção da base do Inter

publicidade

Enzo Bizotto Costa, de 16 anos, filho de Fernandão, que atua no Inter, é considerado pelos dirigentes do clube como um atleta de qualidade. Entretanto, pela idade, todos evitam fazer projeções sobre o seu futuro. No Colorado desde 2017, o centroavante atualmente atua entre os juvenis. Ou seja, três categorias antes de chegar ao profissional.

“Ele completou 16 anos e tem sido convocado para os jogos. Difícil falar de um atleta muito novo, mas, por estar no clube, mostra que tem qualidade e características importantes. É inteligente. Tem boa bola aérea. Se integra bem ao grupo. É um menino muito do bem”, revelou o diretor-geral da base diretor-geral, Fabrício Delaix.

Pelas matérias publicadas pela assessoria de imprensa do Inter no site oficial, Enzo não é titular do sub-17, mas tem atuado. Entra desde o início ou no decorrer das partidas. Destaque para a partida contra o Tamoio, pelo Gauchão, quando deu assistência para o gol e ainda marcou um tento.

“É difícil projetar até onde ele vai chegar, mas ele não está no clube porque é o filho do Fernandão. Está no clube por ser o Enzo. Um atleta de bom rendimento e com projeção. Temos que dar o ambiente favorável para que ele e os outros atletas tenham as condições de evoluir e ter um processo de formação completo”, destacou Delaix.