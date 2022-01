Equipe feminina do Inter passa por exames médicos no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre

publicidade

O primeiro dia de reapresentação para a temporada de 2022 foi dedicado ao coração da equipe feminina do Inter na manhã desta quarta-feira. Um total de 26 jogadoras passou por testes de ergometria no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. “O exame é importante para ver se está tudo funcionando bem conosco neste retorno aos trabalhos”, disse a zagueira Sorriso, de 27 anos, que veio de São Paulo e vai para a quarta temporada no clube.

Questionada sobre o primeiro desafio do ano, a disputa da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino contra o Real Brasília, no próximo dia 6 de fevereiro, no Beira-Rio, a atleta demonstrou otimismo: “Estamos bem confiantes, saíram algumas meninas e outras chegaram para reforçar o time. Sabemos da importância do jogo e vamos para cima”.

Por sua vez, a meia Djenifer, 26, que chegou à Capital no ano de 2020, elogiou o Inter por realizar os testes a convite do Instituto de Cardiologia. “O clube presta suporte para garantir nossa saúde e integridade”, salientou depois de ter feito o exame médico.

O cardiologista Iran Castro destacou a relevância da realização dos testes entre as jogadoras de alta performance. “A preocupação do Inter é com a morte súbita de jogadores, o que assusta todo mundo”, afirmou. O profissional ainda abordou a função do exame. “A questão é identificarmos alguns estados cardíacos herdados por genética ou adquiridos nos primeiros anos de vida da pessoa. Buscamos encontrar alterações como miocardiopatias”, explicou o médico.

Veja Também

As atletas coloradas foram submetidas ao exame de eletrocardiograma, que acontece em uma esteira por um período de tempo de esforço físico controlado. Serve para descartar cardiopatias e arritmias cardíacas, como a displasia arritmogênica do ventrículo direito, que é a maior responsável por morte súbita em atletas.

O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. Na tarde desta quarta-feira, o Inter deve apresentar os novos reforços do time feminino. Se a equipe vencer o Real Brasília na partida única e eliminatória, pegará na próxima fase da competição Corinthians ou Palmeiras, em jogo fora de casa. O duelo será realizado em São Paulo, por conta da melhor classificação da Federação Paulista no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A Supercopa do Brasil termina no dia 13 de fevereiro.