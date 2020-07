Equipe feminina do Inter retorna aos treinos presenciais

publicidade

A equipe feminina do Inter voltou aos treinos presencias nesta terça-feira de manhã, no campo do Bertaco, na zona sul de Porto Alegre. Após quatro meses realizando atividades virtuais pela pandemia da Covid-19, as atletas retornaram ao campo. A previsão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é de que as competições femininas retornem no dia 26 de agosto, com o Brasileirão A1.

Respeitando os protocolos, os treinos foram realizados em pequenos grupos, com distanciamento entre atletas e comissão técnica. Já neste primeiro trabalho, a atividade foi feita com bola e no campo de jogo.

Antes da retomada, cada jogadora foi avaliada por sintomas, temperatura e saturação de oxigênio. Para higienização, cada membro da equipe contou com um kit contendo máscara, álcool gel e garrafa para hidratação.