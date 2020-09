Estreando pelo Inter na Libertadores, Saravia revela ansiedade por duelo com o América de Cali

publicidade

Na retomada da Copa Libertadores da América 2020 nesta quarta-feira, o Inter encara o América de Cali, às 19h15min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Grupo E, no qual é líder. A partida marcará a estreia do lateral-direito Saravia como titular da equipe colorada na competição deste ano. Nas partidas anteriores, contra a Universidad Católica e o Grêmio, o argentino ainda não era o dono da posição no time de Eduardo Coudet.

"Estou muito ansioso e contente para que chegue a volta da competição. São partidas muito importantes, que se definem por detalhes. A Libertadores é uma competição muito especial. O erro tem que ser mínimo. Vamos sentir a ausência no nosso campo e era muito importante termos o apoio dos torcedores. É entrar, deixar tudo e que os três pontos fiquem em casa", disse em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Emprestado pelo Porto até o final do ano, Saravia também revelou seu desejo de permanecer por mais tempo no Inter, opção trabalhada pela direção colorada.

"Estou muito contente aqui. Meu empréstimo acaba em dezembro. Estou muito confiante de que vão se dar situações para ficar aqui. Todos podem chegar a um acordo. Não depende de mim. Mas estou muito feliz e passando bem. Desfrutando o momento e pensando no que vem", ressaltou.