Fábio Matias vê Inter com bom rendimento e lamenta empate no fim

publicidade

Apesar do empate no final, o técnico do Inter, Fábio Matias, elogiou o rendimento da equipe e a postura dos garotos nesta quinta-feira, contra o Pelotas, na Boca do Lobo, pelo Gauchão. Na avaliação do professor, o time teve poder de reação e soube controlar a partida.

"Nosso rendimento foi bom, mantivemos o alto nível no segundo tempo e dominamos o jogo. Fomos bem, tomamos o empate em uma desatenção", pontuou. Para o comandante, o principal desta etapa é que os atletas desfrutem a oportunidade única de disputar o Gauchão pela equipe profissional. "Temos que aproveitar esse momento, é o que eu digo para eles. Já estou pensando no São Luiz".

De boa atuação e autor do gol de empate, o meio-campista Johnny foi elogiado por Fábio. "É um jogador com nível de excelência maior. Jogar a frente é muito bom pra ele, fazer gols, pisar na área. É um meio-campista completo", pontuou.

Com Miguel Ángel Ramírez nas tribunas, o técnico explicou que ainda é cedo para alinhar o plano de jogo com o do espanhol, recém-chegado em Porto Alegre. "Tivemos só uma conversa até agora. O principal é manter o individual dos atletas que temos".

Veja Também