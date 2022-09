Gabriel exalta equilíbrio entre defesa e ataque no Inter: "Entrosamento bem legal"

publicidade

O Inter segue sua preparação para o duelo com o Atlético-GO, na segunda-feira, às 20h, em Goiânia. Vice-líder, o Colorado vive um bom momento na competição. São quatro jogos sem perder. Nestes, a equipe sofreu gols somente no empate contra o Corinthians. Para o volante Gabriel, as atuações contundentes passam pelo equilíbrio entre defesa e ataque, fruto do trabalho coletivo de todos.

"Toda defesa bem postada dá uma segurança para equipe, para atacar com qualidade e confiança. No entanto, não é só um trabalho da linha de trás. Ataque vem funcionando bem também. Estamos fazendo gols, o entrosamento está bem legal", pontuou aos canais oficiais do clube nesta sexta-feira.

Conforme o jogador, que caiu nas graças da torcida pela sua força na marcação, o elenco está focado no jogo a jogo para seguir na caça do Palmeiras. Por isso, o confronto com o Dragão é considerado díficil. "Eles tiveram jogos fortes dentro de casa.

"Sabemos da força deles em casa. Tem qualidade, precisamos estar concentrados. Sabem da nossa qualidade e da nossa força. Estamos com uma regularidade grande. Vai ser um jogo bem disputado", projetou. O final de semana colorado, sem jogos, será de secador na mão. O Palmeiras recebe o Santos, no Allianz Parque, neste sábado. A diferença atual entre as equipes é de oito pontos.

Recado mais do que especial do nosso Ruf Ruf! 🥹🇦🇹



Esperamos toda a tua energia, torcedor colorado. As @GuriasColoradas merecem! ❤️ Esse momento histórico é de todos nós e vamos juntos em busca do título do @BRFeminino. 💪



🔗 Vem pro #GiganteDasGurias: https://t.co/BcKROwkFAf pic.twitter.com/mg76d4SFFO — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 16, 2022

Veja Também