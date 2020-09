Galhardo admite incômodo pela falta de vitórias em Gre-Nais

publicidade

O meia Thiago Galhardo admitiu incômodo pela falta de vitórias do Inter em clássicos Gre-Nais. A sequência chegou a marca de 10 na noite desta quarta-feira, após derrota por 1 a 0 em jogo válido pela quarta rodada do grupo E da Libertadores.

O jogador disse entender o sentimento do torcedor, após nova derrota. Destacou que a equipe criou, mas não conseguiu ser efetiva diante do Grêmio no Beira-Rio. "Incomoda bastante. Vamos trabalhar para evoluir e tentar fazer os gols quando necessário", pontuou.

Galhardo frisou que não há qualquer interferência psicológica, mas que os jogadores ficam tristes por não vencer o rival. Apesar disso, não vê motivos para "terra arrasada" no Inter. "Continuamos líderes da Libertadores e em segundo no Brasileirão. Somos maduros para entender e, a partir desta quinta-feira, já vamos passar a pensar no São Paulo", frisou.

O Inter divide a liderança do Grupo E da Libertadores com o Grêmio, com ambos empatados com sete pontos. O Colorado volta a campo, agora pelo Brasileirão, no sábado, às 19h, para enfrentar o São Paulo, no Beira-Rio.