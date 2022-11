Gastos com futebol no Inter elevam déficit para R$ 38,1 milhões

publicidade

Os problemas financeiros do Inter seguem se aprofundando. Segundo os números publicados no portal da transparência do próprio clube, o déficit nos primeiros nove meses do ano, ou seja, entre janeiro de setembro, foi de R$ 38,1 milhões. Em geral, houve incremento das receitas, mas o aumento das despesas foi maior, principalmente com o futebol, que extrapolou com folgas o orçamento do período.

Entre janeiro e setembro deste ano, o Inter gastou R$ 154,3 milhões com o pagamento de salários, direitos de imagens e encargos sociais e previdenciários de todos os jogadores com contrato profissional, incluindo o futebol feminino, e das comissões técnicas. Em 2021, no mesmo período, o valor investido foi de R$ 91,4 milhões. Portanto, houve um acréscimo de cerca de 70%.

Ou seja, o Inter gasta, de acordo com os números oficiais divulgados pelo próprio clube, R$ 17,1 milhões por mês com futebol (salários, encargos e direitos de imagem de todos os jogadores e comissões técnicas). O valor é o mais alto da história. Exatamente por isso, os dirigentes precisam fazer um trabalho de rebaixamento da folha de pagamentos antes de fechar as contratações para a próxima temporada. O trabalho já começou, mas deverá evoluir nas próximas semanas. Atletas com salários altos e pouco aproveitados em 2022 devem ser incluídos em algum tipo de negociação.

Os números do déficit e do “custo com futebol” são públicos e estão publicados no Portal da Transparência do Inter. O Correio do Povo entrou em contato com os dirigentes colorados durante todo o dia de ontem, mas até o fechamento desta matéria não havia um posicionamento oficial do clube.

