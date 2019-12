Governo do Rio Grande do Sul formaliza doação de terreno em Guaíba ao Inter

publicidade

O governo do Rio Grande do SUl formalizou nesta quinta-feira a doação de um terreno em Guaíba ao Inter. A área, com cerca de 736 mil metros quatros, será utilizada para a construção do futuro centro de treinamento do clube. A doação havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa recentemente, por meio de projeto de lei, o qual já foi sancionado pelo governador Eduardo Leite.

Como contrapartida, o Inter se comprometeu a investir R$ 3,3 milhões em obras de restauração e compra de equipamentos para beneficiar a pelo menos quatro escolas públicas – duas em Porto Alegre e duas em Guaíba – indicadas pela Secretaria Estadual da Educação. Além das obras nas escolas, o clube também irá executar um projeto de iluminação permanente para as fachadas externas do Palácio Piratini e do Centro Administrativo Fernando Ferrari, incluindo o fornecimento de equipamentos e serviços de instalação.

O ato de assinatura do termo de doação do terreno ocorreu na nesta quinta-feira, na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag).