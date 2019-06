Grupo do Inter terá mudanças após a Copa América

publicidade

Com informações de Cristiano Silva

Se o plantel colorado está em recesso, recuperando forças para a retomada da temporada após a Copa América, as negociações seguem nos bastidores. Três jogadores que foram aproveitados pelo técnico Odair Hellmann ao longo do primeiro semestre podem deixar o clube.

O primeiro deles é o lateral-esquerdo Iago. O Inter espera propostas de clubes europeus após a participação do atleta na conquista do Torneio de Toulon pela seleção olímpica na França. A expectativa é que dificilmente ele fique para os demais compromissos da temporada.

O segundo atleta do plantel que deve sair é Jonatan Alvez. O centroavante está com o contrato encerrando com o Inter e não haverá uma renovação. O jogador uruguaio jogou 22 partidas e fez 5 gols desde que desembarcou em Porto Alegre.

Já a situação do Rithely é um pouco diferente. O contrato do atleta está encerrando, mas o Inter tem a possibilidade de prorrogá-lo por mais seis mesmo. A execução ou não desta cláusula vai depender do técnico Odair Hellmann. Rithely fez oito jogos pelo Inter. Utilizado no primeiro semestre, atualmente, ele perdeu espaço para Lindoso e Nonato como opção no meio-campo.