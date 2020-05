“Grupo voltou em forma”, garante preparador do Inter

publicidade

Apesar da longa parada causada em razão do isolamento social, os jogadores do Inter se reapresentaram em boas condições físicas, de acordo com o preparador físicodo clube, Octavio Manera, que falou ao site do clube. “Há 40 dias não treinavam no campo, mas voltaram em forma”, disse ele.

Nesta quinta, os jogadores colorados foram divididos em quatro grupos, que se apresentaram em horários diferentes, para a realização de trabalhos físicos no CT Parque Gigante. Houve até treino com bola, ainda com restrições: trocas de passe e finalizações a gol.

“Os trabalhos estão sendo muito bons”, afirmou Manera. Para ele, que chegou ao Inter junto com a comissão técnica de Eduardo Coudet, os treinos também serão bons psicologicamente: “Mentalmente o jogador precisa estar dentro do campo, necessita se preparar. Só de estarem aqui já se sentem melhor”, afirmou.

Manera elogiou a preparação física do grupo do Inter | Foto: Ricardo Duarte / Inter

Apesar do retorno às atividades nesta semana, ainda não há data para o retorno do futebol, além de uma indefinição sobre o calendário das competições. Os jogos foram suspensos em março, quando o Gauchão ainda estava sendo disputado. Em meio à paralisação, as finanças do clube pioraram e o Inter demitiu ontem mais de 40 funcionários de seu quadro.