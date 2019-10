Guerrero é convocado para amistosos de novembro da seleção do Peru

publicidade

O técnico Ricardo Gareca convocou o centroavante Paolo Guerrero para os amistosos do Peru em novembro. O primeiro será no dia 14 contra a Colômbia. Cinco dias depois, será a vez de enfrentar o Chile. A partir do dia 11, o atacante do Inter não estará mais à disposição do técnico Zé Ricardo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não revelou o desdobramento das últimas seis rodadas do Brasileirão no período. O certo é que ficará de fora do jogo contra o Corinthians, no Itaquerão, que pode acontecer entre os dias 16 e 18 de novembro.