Guerrero é convocado pelo Peru para a disputa da Copa América

O técnico da seleção peruana Ricardo Gareca confirmou nesta quinta a convocação do colorado Paolo Guerrero para disputa da Copa América no Brasil. Os 23 jogadores foram divulgados em uma postagem na rede social da seleção sul-americana. Em seguida, o Inter disse em uma postagem no Twitter que estará na torcida pelo atleta.

O Peru está no grupo A da competição, o mesmo da Seleção Brasileira. A equipe estreia no dia 15 de junho, na Arena do Grêmio, às 16h, contra a Venezuela. Antes do primeiro jogo na Copa América, a equipe de Guerrero fará dois amistosos preparatórios: dia 5, contra a Costa Rica, e dia 9, contra a Colômbia.

Na entrevista coletiva em que anunciou a lista de convocados, Gareca destacou a experiência da equipe. "Se soubermos aproveitar, será um fator muito importante na Copa América", afirmou.

Estos son los 23 convocados de la @SeleccionPeru 🇵🇪 para la Copa América Brasil 2019.#ArribaPerú 🙌 pic.twitter.com/CjwGq48WZW — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) May 30, 2019