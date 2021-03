Guerrero deve estar no banco e vive expectativa de voltar a jogar no Inter

publicidade

Em uma rápida conversa com Miguel Ángel Ramirez na semana passada, Paolo Guerrero prometeu que ficaria à disposição para jogar a partir desta segunda-feira. É provável que ele pelo menos fique no banco de reservas no jogo do Inter contra o São Luiz, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. As chances de começar jogando são nulas.

A tendência é que ele entre e jogue por alguns minutos, iniciando a sua readaptação às competições. Guerrero sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito em agosto. Passou por cirurgia e retornou aos treinos normais esse ano. Porém, a comissão técnica começara a utilizar o jogador com cautela. A ideia é deixar o centroavante preparado para as fases decisivas do Gauchão e para a estreia do Inter na Libertadores, que deve ocorrer na segunda quinzena de abril.

Após dez dias de férias do Campeonato Brasileiro, o grupo principal do Inter volta aos treinos na segunda. Será o primeiro contato de Edenilson, Rodrigo Dourado, Victor Cuesta e companhia com Miguel Ángel Ramírez. Também será o reinício do trabalho após a frustrante ultima rodada do Brasileirão. O próprio técnico disse que uma de suas primeiras tarefas é dar uma “injeção de ânimo” no grupo.



Enquanto Miguel Ángel Ramírez trabalhará a remontagem do time dentro do campo, fora dele, os dirigentes trabalham para blindar alguns jogadores do atual elenco que estão sendo assediados por outros clubes. O trio Patrick, Cuesta e Edenilson deve receber propostas, inclusive de fora do Brasil. O Inter não quer liberar esses jogadores, mas poderá fazê-lo em caso de oferta para o clube ser boa.

Em contrapartida, os dirigentes também buscam reforços. Gabriel Neves, volante do Nacional, foi muito elogiado por Miguel Ángel Ramírez em sua entrevista de apresentação, interessa. O empréstimo de Leandro Fernandéz para o clube uruguaio, acertada nos últimos dias, pode facilitar o negócio. Outra tratativa em andamento envolve o atacante Carlos Palacios, do Unión Española, do Chile. O jogador, que tem 20 anos, é considerado uma das principais promessas do futebol chileno. A ideia é adquirir os direitos de Palacios.