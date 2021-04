Guerrero, do Inter, aparece em lista preliminar da Copa América apesar da lesão

publicidade

O centroavante Paolo Guerrero está na lista provisória da seleção do Peru para a Copa América de 2021. O técnico Ricardo Gareca divulgou a convocação, que ainda deverá sofrer alterações, para a competição que acontece na Argentina e na Colômbia no meio deste ano. Guerrero, porém, não tem prazo para retornar aos gramados, conforme o departamento médico do Inter.

A lista preliminar inclui 50 nomes. Além de Guerrero, outro atacante veterano aparece entre os convocados: o atacante Farfán, de 36 anos. Os dois ficaram de fora dos primeiros jogos da seleção pelas eliminatórias da Copa de 2022.

Anunciamos la lista provisional de futbolistas convocados por el profesor Ricardo Gareca para la @CopaAmerica 2021. #UnidosSomosMásFuertes #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/K8pnuwm80w — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) April 27, 2021

A competição acontece entre 13 de junho e 10 de julho. O Peru está no grupo B, com Colômbia, Brasil, Venezuela e Equador. Em 2019, quando a competição foi disputada no Brasil, a seleção peruana foi vice-campeã após perder por 3 a 1 para os anfitriões na decisão.

Veja Também