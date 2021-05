Guerrero e Boschilia realizam recondicionamento físico no Inter

publicidade

O Inter divulgou nesta quarta-feira um boletim médico falando sobre a situação dos jogadores que seguem fora dos treinos devido a problemas físicos. O centroavante Guerrero e o meia Boschilia realizam o recondicionamento físico, mas em momentos diferentes da recuperação. Já o meia-atacante Patrick segue na fisioterapia.

Guerrero busca o melhor condicionamento físico com o mestre e preparador Élio Carravetta e faz a transição para os trabalhos com bola. O peruano sofria com dores da tendinite no joelho direito, o mesmo que passou por cirurgia em 2020.

Boschilia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no final de outubro e passou por cirurgia. Desde então, vem em recuperação. Segundo o boletim do Inter, ele está iniciando o trabalho com bola, o que faz com que ele ainda precise, no mínimo, de duas semanas para ser liberado para os treinos.

Patrick sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na derrota do Inter para o Juventude no primeiro jogo da semifinal do Gauchão. Desde então, o meia realiza tratamento de fisioterapia e reforço muscular.

Heitor voltou aos treinos nesta quarta-feira e está liberado para os jogos. O clube não informou se ele viajará para o Paraguai, onde o Inter enfrentará o Olimpia, pela quinta rodada do grupo B da Libertadores. O jogo ocorre na quinta-feira, às 21h, no estádio Manuel Ferreira.

Veja Também