Guerrero e mais 8 jogadores do grupo principal do Inter seguirão com treinos para início do Gauchão

O Inter divulgou na tarde desta sexta-feira que Paolo Guerrero e mais oito jogadores do grupo principal seguirão treinando e não terão a folga de 10 dias que o elenco recebeu após o jogo contra o Corinthians. Guerrero voltou aos treinamentos, mas ainda precisará de tempo para ter totais condições de jogo.

Além do peruano, seguirão trabalhando com o técnico campeão da Copa São Paulo 2020, Fábio Matías os seguintes jogadores. Os goleiros Daniel e Vitor Hugo; os laterais Lucas Mazetti e Léo Borges; o zagueiro Pedro Henrique; os volantes Johnny e Lucas Ramos; e o atacante Guilherme Pato, que esteve emprestado em 2020 para a Ponte Preta e retornou ao Colorado.

O grupo inicial para a disputa do Campeonato Gaúcho 2021 será completado com mais 15 jogadores da base. São eles: o goleiro Anthoni; os zagueiros João Pedro Dias, João Felix e Tiago Barbosa; o lateral direito Vinicius Tobias; o lateral esquerdo Jonathan; os volantes Murilo Neto, Lucas Vital e Igor Santos; o meia Pedro; o meia-atacante Cléberson Jahnke; os atacantes Amaya e Nícolas Morsch; e os centroavantes Matheus Cadorini e Vinícius Mello.

A lista principal com 38 atletas deve ser completada até o dia 1º de abril. Já a lista de jogadores da base, entre 16 e 21 anos, com no máximo 15 nomes, tem que ser finalizada até o dia 24 de março. Até o dia 15, o clube pode trocar nomes na lista.

O primeiro treino do elenco do técnico Fábio Matías ocorre nesta sexta-feira, às 16h30min, no CT Parque Gigante. O primeiro compromisso da equipe é na segunda-feira, às 20h, contra o Juventude, no estádio Beira-Rio. Os jogadores do grupo principal se reapresentam no dia 7 de março

