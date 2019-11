Guerrero “iria feliz para o Boca Juniors”, diz empresário em entrevista na Argentina

publicidade

O empresário Francesco Balbi concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira a programa Super Deportivo Radio, da rádio Villa Trindad, e revelou que Paolo Guerrero “adoraria ir para a Argentina, especialmente, para o Boca (Juniors)”. Entretanto, o representante fez questão de destacar alguns aspectos que o impedem de definir o tema nos próximos dias. A primeira delas é a eleição para presidente que ocorre no dia 7 de dezembro. Até lá, nenhum avanço ocorrerá.

“Por mais que Paolo tenha um certo carinho por um ex-jogador que ambos conhecemos, ele repeita a instituição e espera que tenha terminado a campanha eleitoral para sentar e negociar de forma definitiva. Três pontos são fundamentais: (o acerto) Boca e Inter, Boca e Guerrero e esperar as eleições. Ele iria feliz para o Boca, mas é preciso esperar”, afirmou Balbi no programa.

O representante deixou claro que só é possível avançar nas negociações se o clube argentino acertar as bases da negociação com o Inter, que tem contrato com ele até 2021. Para tirar o atacante antes, o interessado terá que pagar 4,5 milhões de dólares. “Sem pagar a multa é impossível. Sei que o pessoal do Boca entrou em contato com o pessoal do Inter, porém, nada de importante foi tratado”, revelou o empresário, deixando claro que foi apenas uma sondagem.

Outro tema explicitado por Balbi foi o desejo do peruano de analisar a proposta completa. Por isso, aguarda a definição do vencedor da eleição. “Paolo quer ver muito de perto a posição econômica sobre o salário, pois não irá sair de um contrato vantajoso e com duração de três anos (até final de julho de 2021) para simplesmente alcançar um sonho. Ele é pai de família e está muito cômodo em Porto Alegre, onde comprou uma casa”, definiu.

Até o momento, o jogador peruano não falou sobre o tema. O Inter enfrentará o Botafogo, no sábado, às 19h, no Engenhão, pela 36ª rodada do Brasileirão. O clube precisa de vitória para seguir sonhando com uma das vagas para a Libertadores.