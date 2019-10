Guerrero prevê Inter agressivo com Zé Ricardo e prega retomada da confiança

publicidade

Apesar de ter ficado de fora do primeiro treino de Zé Ricardo como comandante do Inter, devido a um trabalho especial de recuperação física, Guerrero concedeu entrevista coletiva no início da tarde desta terça-feira e falou sobre o que espera do trabalho do novo profissional. O peruano demonstrou confiança no treinador com quem trabalhou entre os anos de 2016 e 2017 no Flamengo.

“O Zé Ricardo tem um jeito de jogar muito bom, pois ele adianta as linhas. Faz com que todo mundo ataque e tenha que defender. Tive um período muito bom com ele e uma média muito importante de gols. A nossa maior preocupação agora é evoluir e melhorar. Os jogos que temos serão finais e é importante ter uma melhora”, destacou.

Em 2016, Guerrero marcou 18 gols em 43 jogos. No ano seguinte, foram 20 em 44. Em 2019, são 30 jogos e 13 tentos marcados. Como conhece profundamente o trabalho de Zé Ricardo, o atacante revelou que conversou com os companheiros sobre o profissional e falou o que espera do novo comandante. “É um cara muito trabalhador, muito inteligente e sabe como dirigir o grupo. Tem seu esquema tático bem definido. Faz que o time jogue bem disciplinado”, declarou.

Ao ser questionado se a equipe mudará de postura com o novo técnico, Guerrero negou que o time com Odair Hellmann era um time sem a pretensão de atacar. “O Inter é agressivo. Especialmente, atuando em casa. Pode ser que perdemos um pouco, devido ao desgaste não só físico, mas mental. Estamos acostumamos a sermos agressivo e foi assim que conseguimos tudo neste ano. Pode ser que tenhamos baixar um pouco a guarda pelos desgastes e pela desclassificação. É natural perder a confiança, mas o time tem que retomar a agressividade. O Zé Ricardo vai conseguir”, afirmou

O peruano admitiu que a derrota para o Athletico-PR na final da Copa do Brasil abalou a confiança do grupo colorado. Para ele, o ano de 2019 ainda não foi perdido, mas é necessário retomar a concentração e enfrentar os 11 jogos restantes do Brasileirão como se fosse finais.

“Perdemos um campeonato e todo mundo ficou chateado. Perdemos a confiança, como acontece em todo o mundo do futebol. Quando perdeu para o Liverpool, o Barcelona foi derrotado na semana seguinte. A retomada é difícil, mas temos que saber que ainda estamos no Brasileiro e disputando uma vaga para a Libertadores”, concluiu.

O Colorado realiza na quinta-feira, às 10h30min, a última atividade em Porto Alegre. À tarde a delegação se desloca para Salvador. Na Bahia, a preparação será encerrada com um treino na sexta-feira em local e horário a serem divulgados.

O jogo contra o time de Roger Machado está marcado para sábado, às 19h, na Arena Fonte Nova. O Inter é sexto com 42 pontos e o Bahia o oitavo com um ponto a menos.