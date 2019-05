Guerrero viaja na segunda-feira de madrugada para Lima

publicidade

Convocado para a Seleção do Peru, Paolo Guerrero ficará à disposição do técnico Odair Hellmann até o jogo contra o Avaí neste domingo, às 19h, no estádio Beira-Rio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na madrugada de segunda-feira, o centroavante viaja para se integrar ao elenco da Seleção do Peru que se prepara para a Copa América.

Com isso, Guerrero não atuará pelo Inter contra o Vasco da Gama, no dia 7, em São Januário, e contra Bahia, no Beira-Rio, no dia 12, uma quarta-feira, às 21h30min. A Copa América começará para os peruanos no dia 15 de junho, na Arena do Grêmio, contra a Venezuela.

Os comandados do técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, enfrentam a Costa Rica, em amistoso, no dia 5. E quatro dias depois, enfrentam a Colômbia, no último jogo preparatório para a Copa América.