Gurias Coloradas empatam com Foz Cataratas e jogam primeira partida das quartas no domingo

publicidade

O time feminino do Inter, treinado pelo técnico Maurício Salgado, empatou em a 1 a 1 contra a Foz Cataratas/Athetico na tarde desta quarta-feira, em Foz do Iguaçu. A partida ocorreu no estádio Pedro Basso pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A1.

No primeiro tempo, Shasha abriu o marcador aos 32 minutos para as gurias coloradas. A zagueira Verônica deixou tudo igual aos 45 e acabou dando números finais ao placar.

Com o resultado, o Inter caiu uma colocação e termina a rodada na 5ª posição, com 28 pontos. A equipe gaúcha já está classificadaa para as quartas de final. A próxima partida das Gurias Coloradas será no próximo domingo, às 18h, contra o Iranduba (AM), na Arena da Amazônia, em Manaus.