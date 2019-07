Gurias Coloradas goleiam Audax e seguem em quinta colocação no Brasileirão

publicidade

As Gurias Coloradas golearam por 5 a 1 a equipe do Audax (Osasco-SP), em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Brasileirão A1. A partida, realizada no Estádio da PUCRS sob mando de campo colorado, ocorreu na noite desta quinta-feira. Os gols das coloradas foram marcados por Fabi Simões, Bruna Benites, Sorriso, Mariana Pires e Luana Spindler.

O time treinado por Maurício Salgado mostrou superioridade desde o começo da partida. Na metade do primeiro tempo, após receber passe de Mariana Pires, Fabi Simões abriu o placar. Na sequência, a zagueira Bruna Benites empurrou para o fundo das redes, ampliando o placar e marcando seu primeiro gol pelo Gurias Coloradas. Ela foi contratada no final de junho e estreou no último domingo, contra a Ferrovirária.

Natália descontou para a equipe paulista no fim da primeiro tempo. Na segunda parte do jogo, após cruzamento de Mariana Pires, Sorriso ampliou a vantagem, de cabeça. A zagueira também fez o dela quando a lateral Carol Gomes fez bela jogada pela esquerda e cruzou para a camisa 10 colorada, que fez o 4 a 1. No fim da partida, Luana Spindler, fechou o placar.

O resultado mantém equipe colorada na quinta colocação do Campeonato Brasileiro Série A1, com 27 pontos e já está classificada para a próxima fase. A próxima partida será na próxima quarta-feira (24) contra o Foz Cataratas/Athletico-PR, em Foz do Iguaçu.