Gurias Coloradas perdem para o Palmeiras e largam em desvantagem na semifinal do Brasileirão

publicidade

As Gurias Coloradas largaram em desvantagem na semifinal do Brasileirão. Na noite desta segunda-feira, a equipe perdeu no Beira-Rio pelo placar de 1 a 0 e vai precisar reverter o resultado negativo se quiser ir à final do campeonato nacional.

O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo. A atacante Chú, após cruzamento, marcou um bonito gol de letra. O Inter pressionou no fim e viu a goleira Jully fazer uma grande defesa nos acréscimos para garantir o resultado de 1 a 0 para as visitantes.

Agora, o Inter precisará vencer por dois gols de diferença no tempo normal para avançar à final do Brasileirão. Em caso de vitória por um gol, como não há gol qualificado, a decisão será nos pênaltis.

No confronto das quartas de final, o Inter também saiu atrás após derrota em casa, diante do São Paulo. Em um jogo emocionante, com direito a gol da classificação nos acréscimos, as Gurias Coloradas reverteram a desvantagem. A partida de volta acontece no domingo, às 11h da manhã, no Allianz Parque, em São Paulo.

Quem vencer, encara na final o vencedor do confronto entre Ferroviária x Corinthians. Na primeira partida, vitória do Corinthians por 3 a 1. A partida de volta acontece no domingo, às 20h, na Arena Barueri.