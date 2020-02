Gurias Coloradas saem atrás, mas buscam o empate com o São Paulo

publicidade

O Inter saiu perdendo por 2 a 0 para o São Paulo, mas conseguiu empatar em 2 a 2, em Cotia-SP, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Duda abriu o placar para as donas da casa logo aos 8 minutos de jogo, aproveitando trapalhada da defesa do Inter. Aos 29, Dani ampliou para o Tricolor paulista.

As Gurias Coloradas reagiram e buscaram a igualdade em duas cobranças de pênalti de Byanca Brasil, a segunda com direito a cavadinha: aos 44 do primeiro tempo e aos 35 do segundo.

Byanca Brasil descontou de pênalti para as Gurias! pic.twitter.com/lMbIsBqQLM — Gurias Coloradas (@ColoradasGurias) February 13, 2020

Com quatro pontos somados, o Inter é o sexto colocado após duas rodadas do Brasileiro A-1. No domingo, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, as Gurias Coloradas enfrentam a Ponte Preta. O clube de Campinas ainda não somou nenhum ponto. Foi goleado em casa pelo Iranduba-AM, por 5 a 0, e superado pelo Flamengo, por 3 a 0, fora dos seus domínios, na última quarta-feira.