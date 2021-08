Gustavo Maia é apresentado no Inter e garante ter condições de jogo

publicidade

O atacante Gustavo Maia, reforço do Inter para a temporada, foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira. E já se colocou à disposição para atuar na próxima partida do Inter, afirmando ter condições de jogo já para o confronto contra o Sport, pelo Brasileirão.

O jogador, com passagens pelas categorias de base do São Paulo e recentemente atuando no Barcelona B, afirmou estar bem fisicamente. “Eu vinha treinando lá, entrando em alguns jogos. Estou à disposição”, assegurou ele, que vestirá a camisa 7 do clube.

Questionado sobre em qual local do campo prefere atuar, revelou predileção pelo lado esquerdo de ataque. Assim, pode ser uma alternativa a Patrick, que vive momento irregular com a camisa do Inter. Ele elogiou a estrutura do Barcelona e a experiência que teve, e lamentou a falta de oportunidades na Espanha. Mas disse ter expectativas muito altas com a chegada ao Inter: “Uma oportunidade de ouro. Espero chegar e jogar. Meu objetivo aqui é fazer história no clube”, projetou ele, que assinou contrato de empréstimo até o fim do ano que vem.

O atacante comemorou a oportunidade de reencontrar, no elenco do Inter, alguns conhecidos. Já atuou, em outras oportunidades, com convocações em seleções de base, com Mauricio e Yuri Alberto. “Vim para agregar. E, com a ajuda do grupo, passar a evoluir”, afirmou.

Por conta das datas Fifa, a próxima partida acontece apenas no dia 13 de setembro, uma segunda-feira, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h. Para ter condições legais de estrear, o contrato de Gustavo Maia deverá ser publicado no BID, da CBF.

