Heitor alerta para Juventude em ascensão e prevê jogo difícil para o Inter neste domingo

Antes do primeiro jogo da semifinal do Gauchão entre Inter e Juventude, o lateral Heitor comentou o que pensa sobre a partida agendada para este domingo, às 16h, na Montanha dos Vinhedos. O ala colorado mencionou que o adversário está voltando a crescer desde o acesso para a série A.

"A gente sabe que o Juventude é um time que vem do acesso, é um time em construção, mas é forte, e quer se consolidar na Série A. Além disso, a partida é um clássico e a gente vai tentar buscar um grande resultado para depois fazer um jogo tranquilo no Beira-Rio", disse.

Para Heitor, o grupo tem absorvido bem as ideias do técnico Miguel Ramírez e espera ver o Inter marcando muitos gols no restante da temporada. "Nós estamos entendendo bem as ideias dele e tomara que a gente continue assim. Tomara que a gente possa aproveitar para fazer muitos gols não só no Gauchão, como também na Libertadores e no Campeonato Brasileiro", afirmou.

Neste sábado, o Inter finalizou a preparação para o jogo contra o Juventude. Ramírez comandou um treino para ajustar os detalhes antes do confronto. Victor Cuesta cumpriu suspensão e poderá atuar diante do Papo. A partida de volta entre Inter e Juventude está marcado para a próxima semana, no estádio Beira-Rio.